شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار غزيرة على محافظة الليث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها.

شملت غميقة، وجدم، والشواق، والوسقة، وسلم الزواهر، وحفار، والغالة، وبني يزيد، والمجيرمة، ويلملم، والسعدية، وطفيل، والرزان ، وأجزاء متفرقة من القرى والهجر التابعة للمحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب. مركز الأرصاد ويتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.