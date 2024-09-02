شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للإعلام: الأسرة ركيزة المجتمع والتحول الإعلامي يعزز الوعي والان نبدء بالتفاصيل

الرقابة الأبوية



الإرشاد الأسري

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف، خلال فعاليات منتدى الأسرة، أن المملكة تعتبر الأسرة أهم ركائز المجتمع ونواته، وأن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الإعلامي لأثره البالغ في بناء الوعي المجتمعي والأسري.وأوضح الدكتور العبد اللطيف أن الهيئة وضعت مجموعة من الضوابط الإعلامية التي تستهدف توفير بيئة آمنة للأسرة من خلال ضمان محتوى يحترم القيم والمبادئ، ويعزز من المسؤولية الاجتماعية.كما أشار إلى أن الهيئة وضعت التصنيف العمري السعودي للإنتاج المرئي والألعاب الإلكترونية، حيث تصنف حوالي 700 لعبة إلكترونية، وأكثر من 600 فيلم سنويًا.شدد على أن الرقابة الأبوية هي خط الدفاع الأول لحماية النشء من أخطار المحتوى الإعلامي المخالف، وأن الهيئة تقوم بشراكات مع العديد من الجهات، كمجلس شؤون الأسرة، لتعزيز الدور التكاملي لبناء أسرة قوية ومترابطة.وكشف فضيلة الشيخ وليد الحسن، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، عن وجود 63 مكتب صلح في النيابة العامة يعمل بها متخصصون في الإرشاد الأسري.وأشارت الدكتورة رحاب السعيد، رئيسة قسم العلوم الإنسانية بجامعة اليمامة، إلى وجود شائعات حول الإرشاد الأسري بأنه غير مبني على أسس علمية.قال الدكتور عبدالله السدحان، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقًا، إن هرم الإرشاد الأسري في المملكة مقلوب، حيث إن الإرشاد العلاجي هو الأكثر شيوعًا بدلًا من الإرشاد التنموي.وأوضح محمد آل رضي، المدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية، أن عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري المقدمة من الجمعية تجاوز 190 ألف مستفيد، قدمها أكثر من 5 آلاف ممارس مؤهل منذ تأسيس الجمعية.وأكدت ميسون الخضير، معالج أول زوجي وأسري، أنه دون تدريب وإشراف، لا يصح أن يكون المرشد أو المعالج الأسري في عيادته لوحده أثناء بداية مسيرته المهنية.