شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية وإيوائية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

توزيع المساعدات الإيوائية

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.000 سلة غذائية في محلية دلقو بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 10.138 فردا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة المتضررة من السيول والأمطار.وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.كما وزع المركز أمس الأول 287 سلة غذائية في مدينة قلندنق بإقليم شاري باغرمي في جمهورية تشاد، استفاد منها 1.722 فردا من الفئات الأكثر احتياجاً.وفي اليمن، وزع المركز أمس الأول 99 حقيبة إيوائية و99 سلة غذائية في مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1.287 فردًا بواقع 99 أسرة.كما قدم مركز الملك سلمان 184 خيمة و218 حقيبة إيوائية في مخيمي جول السادة وجول سنان بمديرية خنفر في محافظة أبين، استفاد منها 218 أسرة متضررة من السيول والأمطار الغزيرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.