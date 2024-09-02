تشديد منع الصيد في المحميات التي تقع في نطاق محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز

وتهدف الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن البيئي والمحافظة على التنوع في المحمية والمناطق التابعه لها والحد من الآثار السلبية التي يسبّبها الصيد.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين من أجل حماية الموارد الطبيعية وتقوم فرقها الرقابية بتكثيف جهودها الميدانية باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
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