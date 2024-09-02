أمران ملكيان بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أمرين ملكيين يقضيان بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وتكوين مجلس الشورى، برئاسة الشيخ عبد الله آل الشيخ، و150 عضوا.

هيئة كبار العلماء

- يعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس، والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداءً من 1 / 3 / 1446 هـ:

1 ـ مفتي عام المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ــ رئيسا

2 ـ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان

3 ـ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

4ـ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي

5 ـ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع

6 ـ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد

7 ـ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى

8 ـ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق

9ـ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري

10ـ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية

11ـ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب

12ـ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ

13ـ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد

14ـ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد

15ـ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي

16ـ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان

17ـ غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي

18ـ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير

19ـ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله

20ـ عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك

21ـ عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.

مجلس الشورى

- يتكون مجلس الشورى من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رئيسًا – والأعضاء التالية أسماؤهم لـ4 سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1446هـ:

1- مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى)

2- حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعدة رئيس مجلس الشورى)

3- ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير

4- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي

5 - إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص

6- إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير

7 - أحمد بن سعد بن فهد الكريديس

8 - أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي

9- أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى

10- أحمد بن مبروك بن فرج الحجيلي

11 - أروى بنت عبيد بن حمود الرشيد

12- أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف

13- أسامة بن عبد العزيز بن سعد الربيعة

14- أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري

15- أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير

16- إشراق بنت علي بن أحمد رفاعي

17- الأميرة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

18- آمال بنت يحيي بن عمر الشيخ

19- أمل بنت طلعت بن محمود قطان

20- أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني

21- أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري

22 - إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين

23- باسم بن حمدي بن حامد السيد

24 - بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب

25 - بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد

26 - بندر بن معيض بن مقعد البقمي

27 - تركي بن صالح بن عبدالله العواد

28 - تركي بن مشهور بن عويجان العنزي

29 - تقوى بنت يوسف بن محمد عمر

30 - ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف

31 - حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي

32 - حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم

33 - حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث

34 – حنان بنت عبدالله بن محمد السماري

35 – خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس

36 - خالد بن عبدالله بن محمد البريك

37 - خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن

38 - خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف

39 - خالد بن ماجد بن سعود آل غرير

40 - خالد بن محمد بن عبدالله محمد أبو ملحه

41 - خالد بن محمد بن عبدالله الزومان

42 - خالد بن محمود بن عمر زبير

43- دلال بنت محيي الدين بن محمد علي نمنقاني

44- رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان

45 - راشد بن مسلط بن عبدالله الشريف

46 - ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا

47 - زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري

48 - زياد بن معاشي بن ذوقان العطية

49 - سارة بنت سليمان بن صالح قاسم

50 - سالم بن سيف بن سعد آل جربوع

51 - سالم بن علي بن محمد الشهراني

52 - سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع

53 - سعد بن صليب بن مطلق العتيبي

54 - سعد بن عبد الرحمن بن محمد العمري

55 - سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني

56 - سلام بن زكي بن عباس الخنيزي

57 - سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد

58- صالح بن حمدان بن يحيى الزهراني

59 - صالح بن محمد بن صالح الشمراني

60 - صلاح بن خالد بن خير الله الطالب

61 - طارق بن سعيد بن هليل الشمري

62 - طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه

63 - عائشة بنت حسن بن أحمد زكري

64 - عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي

65 - عادل بن سراج بن صالح ميرداد

66 - عاصم بن محمد بن منصور مدخلي

67 - عاطف بن سعد بن عاطف الشهري

68 - عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الحصين

69 - عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم السياري.

70 - عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.

71 - عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم السكران.

72- عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.

73 - عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.

74 - عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء.

75 - عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.

76 - عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.

77 - عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.

78 - عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي.

79- عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني.

80- عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.

81ـ عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني.

82ـ عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.

83 - عبدالله بن فهد بن محمد الحسين.

84 - عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس.

85 - عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي.

86 - عبدالله بن نضال بن محمد عداس.

87 - عبدالمحسن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق.

88 - عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي.

89- عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان.

90 - عطية بن محمد بن عتيق العطوي.

91 - عقلاء بن علي التركي العقلاء

92 - علي بن إبراهيم بن علي اللاحم

93- علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان

94 - علي بن سعد بن علي العلي

95 - علي بن عائض بن قداح القحطاني

96 - علي بن عايض بن ظافر القرني

97 - علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ

98 - علي بن محمد بن سعيد الشهراني

99- علي بن محمد بن يحي العسيري

100 - عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل

101- عواد بن عيد بن عوده البلوي

102 - عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي

103- غادة بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي

104 - غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم

105 - فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي

106 - فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين

107 - فهد بن حسن بن سعيد آل عقران

108- الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود

109 - فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي

110 - فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش

111 - فهد بن عثمان بن منصور الكعيك

112 - فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده

113 - فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز أبوبشيت

114 - فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي

115 - لبنى بنت حسين بن راشد العجمي

116 - لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم

117- ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا

118 - متعب بن عايد بن طلع المطيري

119 - مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي

120 - محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني

121 - محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي

122 - محمد بن حسين بن محمد عشري

123 - محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي

124- محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي

125 - محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي

126 - محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء

127 - محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح

128 - محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل

129 - محمد بن علي بن خلوفه مباركي

130 - مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي

131 - مطلق بن الاسمر بن مفلح الشراري

132 - معتز بن طلعت بن محمد بخيت

133- معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني

134 - معيضة بنت معيض بن محمد الغامدي

135 - مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني

136 - منى بنت عبد المحسن بن عبدالرحمن الفضلي

137 - منصور بن سلطان بن عبدالله التركي

138 - مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري

139- ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر

140 - ناصر بن منصور بن محمد طيران

141ـ نجوى بنت عبد الكريم بن عبدالله الغامدي

142 - نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير

143 - هاني بن محمد بن أحمد ابوراس

144 - هشام بن كمال بن محمد الفارس

145 - هند بنت إبراهيم بن عايض الخماش

146 - وليد بن حسن بن محمدامين عبدالشكور

147 - وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى

148 - ياسر بن عبد الرحمن بن محمود حافظ

149 - يحيى بن محمد بن ابراهيم المطرودي

150 - يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري