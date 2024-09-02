182 وظيفة أكاديمية شاغرة في جامعة أم القرى

ودعت الراغبين للالتحاق بهذه الوظائف التقدم إليها اعتباراً من الآن وحتى 1446/03/16هــ وذلك عبر الرابط .
وبيّنت أن شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً صحياً ، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة ، وأن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد ، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة التصنيف المهني السعودي للتخصصات الصحية ، وحاصلاً على درجة (70%) على الأقل في اختبار هيئة التخصصات الصحية للمتقدمين للوظائف الصحية على وظيفة محاضر ، علاوة على أن يكون التقدم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوفٍ للشروط.
وأوضحت أنه يجب على المتقدم إرفاق السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهلات العلمية (الشهادات والسجل الأكاديمي)، وصورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية) إلى جانب إرفاق نسخة من الأبحاث المنشورة فيما يخص وظيفة (أستاذ مساعد) ، وصورة من شهادة التصنيف المهني السعودي للتخصصات الصحية.
وأبانت الجامعة أنه يُشترط لوظائف (محاضر) ما يلي: ارتباط التخصص خلال مرحلتي (البكالوريوس والماجستير)، على ألا يقل التقدير عن جيد جداً في كلتا المرحلتين، وألا يتجاوز عمر المتقدم (34) عاماً لوظيفة محاضر ، وأن تكون المؤهلات (البكالوريوس والماجستير) صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم، فيما يُشترط لوظائف (أستاذ مساعد) ما يلي:
ارتباط التخصص خلال مراحل (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، على ألا يقل التقدير عن جيد جداً في جميع المراحل. وأن تكون المؤهلات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) صادرة عن جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم، وألا يتجاوز عمر المتقدم (45) عاماً لوظيفة أستاذ مساعد.
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