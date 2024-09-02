شكرا لقرائتكم حساب المواطن: إيداع الدعم 10 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لم تصدر مبالغ دفعة شهر سبتمبر حتى الآن، وفي حال صدرت نتيجة الأهلية مؤهل بتاريخ 21/ 8/ 2024 وكان الشخص مستحقًّا سيشمله الدعم بتاريخ 10 سبتمبر.

وتابع البرنامج عبر منصة إكس: أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

قد يهمّك أيضاً

شروط التسجيل

ولا توجد شروط معينة تمنع الفرد من عدم التسجيل بل التسجيل متاح للجميع لكن هناك معايير للأهلية في حال انطبقت على الفرد يتم قبول طلبه وينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة تحديد الاستحقاق وفيها يتم تحديد المبلغ الشهري الذي يحصل عليه المستفيد من الدعم.

وبشكل عام يصرف حساب متابعات الخليج 365 بحسب الشروط التالية :

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا في العام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.

تقديم المستندات المطلوبة بحسب حالة كل فرد.

ويتم تحديد قيمة الدعم بعد صدور نتائج الأهلية بحسب عدد من المعايير منها :