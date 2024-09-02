شكرا لقرائتكم طيران ناس يحتفل بتدشين 5 خطوط سير و3 وجهات جديدة بين السعودية والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بتدشين 5 خطوط سير و3 وجهات جديدة بين السعودية والإمارات ليصبح أكبر ناقل جوي بين البلدين، والناقل الجوي السعودي الوحيد الذي يخدم المطارات الأربعة الرئيسية في دولة الإمارات، في إطار خطة طيران ناس للنمو والتوسع وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران في المملكة.

وأقيمت احتفالات بتدشين الوجهات والخطوط الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بحضور ممثلين عن طيران ناس والمطارات الثلاثة.

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كما أقيمت احتفالات للترحيب بالرحلات الجديدة في مطار آل مكتوم الدولي في دبي ومطار الشيخ زايد الدولي في أبو ظبي ومطار الشارقة الدولي بحضور ممثلين عن طيران ناس والمطارات الإماراتية الثلاثة.

وفيما يرفع عدد رحلات طيران ناس بين المملكة والإمارات إلى 20 رحلة يومية مباشرة، يضيف التوسع الكبير ثلاثة مطارات أخرى في الإمارات العربية المتحدة، تشمل مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومطار الشيخ زايد الدولي في أبو ظبي، ومطار الشارقة الدولي، بالإضافة إلى مطار دبي الدولي الذي تخدمه بالفعل رحلات مباشرة من مراكز عمليات طيران ناس الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

ويتم تشغيل الوجهات الثلاث الجديدة في الإمارات بخطوط مباشرة من الرياض وجدة والمدينة المنورة. وفي الأول من سبتمبر، أطلق طيران ناس رحلات من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى مطاري الشيخ زايد الدولي بأبوظبي والشارقة الدولي. وفي اليوم نفسه، أطلق طيران ناس رحلات مباشرة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار الشارقة الدولي. وفي اليوم التالي، الثاني من سبتمبر، بدأ تشغيل خط جوي جديد آخر من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة إلى مطار الشيخ زايد الدولي في أبو ظبي.

ويأتي توسيع شبكة طيران ناس في السوق الإماراتي ضمن خطة الطيران الاقتصادي الرائد للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030، وأهداف برنامج (ضيوف الرحمن) لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وضاعف طيران ناس حديثًا طلبيات شراء الطائرات إلى 280 طائرة جديدة، مما يجعلها واحدة من أكبر طلبيات شراء الطائرات في المنطقة، بهدف مواكبة نمو قطاع الطيران المدني في المملكة بدعم من برامج رؤية السعودية 2030، وتحقيق خطة الشركة الطموحة للنمو والتوسع والتي أطلقتها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة طيران ناس كواحد من أفضل 4 شركات طيران اقتصادي في العالم.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني هنا أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.