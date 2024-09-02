شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني 94.. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق مسابقات وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم عمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عدة مسابقات وطنية، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 94 بشعار (نحلم ونحقق).

وأوضحت الجامعة أن المسابقة تشمل، عدة قطاعات، بينها التصميم الجرافيكي، والخط العربي، والتصوير الفوتوغرافي، والرسم التشكيلي. الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 94 وذكرت أن آخر موعد لاستلام المشاركات، 1446/3/9هـ الموافق2024/9/12 م.

وبخصوص الشروط العامة للمسابقة، يجب أن يكون المشارك أحد طلاب أو طالبات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لمرحلة البكالوريوس.

كما يجب أن يلتزم المشاركون بالقيم الإنسانية والأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في الجامعة. شروط المسابقة وتتضمن الشروط أيضا، التزام جميع المشاركين بقرارات لجان التحكيم، وضرورة التزام المشارك بشروط كل مسابقة يشارك بها

كما يجب أن يحمل العمل، الهوية الوطنية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 94.

هذا بالإضافة إلى أن المشاركات الفائزة في المسابقات الوطنية ستعرض في حفل الاحتفاء باليوم الوطني 94 بالجامعة، ونشرها في المجلة الطلابية.