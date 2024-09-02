شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 70 دولة.. المملكة تستضيف ملتقى الصحة العالمي أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يشكل ملتقى الصحة العالمي في نسخته السابعة الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2024م تحت شعار "استثمر في الصحة" في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض, فرصة لاكتشاف العديد من المجالات الطبية والصحية.
وذلك من خلال منصاته الأربع الرئيسة وهي: قمة القادة التي تجمع أبرز الخبراء في مجال الأبحاث الصحية، ورعاية المرضى، والابتكار التقني، إلى جانب منتدى التميز الطبي الذي يستعرض أهم المرئيات في المختبرات السريرية، والتشخيص، وبناء الكوادر الطبية، بالإضافة إلى منتدى الصحة الرقمية الذي يتناول دور الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات في تحسين نتائج المرضى، وأخيرًا منتدى المستثمرين الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي للمملكة العربية السعودية.
ويضم الملتقى الذي تستعد وزارة الصحة لاستضافته بتنظيم من شركة تحالف وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي, أكثر من 100 جلسة حوارية تناقش مستقبل الصحة، وتقنيات الصحة الرقمية، والأنظمة الصحية.
وعبّر وزير الصحة فهد الجلاجل عن أهمية الملتقى قائلًا: "نسعى هذا العام لتقديم نسخة مميزة من ملتقى الصحة العالمي، إذ يأتي الملتقى تحت شعار استثمر في الصحة، الذي يعبّر عن أهمية الاستثمار في صحة الإنسان أولًا، والاستثمار في القطاع الصحي".
وأضاف "يمثل القطاع الصحي فرصًا واعدة لكل المستثمرين، إذ إنه من المتوقع أن يصل حجمها إلى 330 مليار ريال بحلول عام 2030".
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يستضيف أكثر من 500 متحدث، وأكثر من 1200 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، حيث يعود كامتداد لنجاحات الأعوام الماضية، والتي حقق فيها الملتقى استثمارات تتجاوز 13 مليار ريال، ويتيح الملتقى للزوار التسجيل من خلال الرابط المخصص.
وذلك من خلال منصاته الأربع الرئيسة وهي: قمة القادة التي تجمع أبرز الخبراء في مجال الأبحاث الصحية، ورعاية المرضى، والابتكار التقني، إلى جانب منتدى التميز الطبي الذي يستعرض أهم المرئيات في المختبرات السريرية، والتشخيص، وبناء الكوادر الطبية، بالإضافة إلى منتدى الصحة الرقمية الذي يتناول دور الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات في تحسين نتائج المرضى، وأخيرًا منتدى المستثمرين الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي للمملكة العربية السعودية.
ويضم الملتقى الذي تستعد وزارة الصحة لاستضافته بتنظيم من شركة تحالف وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي, أكثر من 100 جلسة حوارية تناقش مستقبل الصحة، وتقنيات الصحة الرقمية، والأنظمة الصحية.
الاستثمار في الصحةويشارك نخبة من الخبراء مثل: الرئيس التنفيذي لشركة ""Cytonus Therapeutics الدكتور ريمو موميا، ومدير العمليات الطبية لدى "InterHealth Medical Services" الدكتور راجاي غادور، والرئيس التنفيذي في "SAC Digital Health" أنتون زامارا، والمؤسس والرئيس التنفيذي في "MediPocket USA" الدكتور بريانكا ماثور، والمستشارة للسياسات الرقمية لدى "NativeTrust" الدكتورة كريستينا بودنار، والعديد من المتحدثين.
وعبّر وزير الصحة فهد الجلاجل عن أهمية الملتقى قائلًا: "نسعى هذا العام لتقديم نسخة مميزة من ملتقى الصحة العالمي، إذ يأتي الملتقى تحت شعار استثمر في الصحة، الذي يعبّر عن أهمية الاستثمار في صحة الإنسان أولًا، والاستثمار في القطاع الصحي".
وأضاف "يمثل القطاع الصحي فرصًا واعدة لكل المستثمرين، إذ إنه من المتوقع أن يصل حجمها إلى 330 مليار ريال بحلول عام 2030".
ملتقى الصحة العالميفيما أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والشريك في شركة تحالف فيصل الخميسي إلى تأثير الملتقى على المستوى العالمي قائلًا: "يُمثل ملتقى الصحة العالمي منصة مؤثرة لجميع المتخصصين، والمبتكرين، والمستثمرين، خاصةً أن الملتقى يُعد الأسرع نموًا في القطاع الصحي على مستوى العالم، وهو يمثل أهميته لكافة المهتمين".
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يستضيف أكثر من 500 متحدث، وأكثر من 1200 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، حيث يعود كامتداد لنجاحات الأعوام الماضية، والتي حقق فيها الملتقى استثمارات تتجاوز 13 مليار ريال، ويتيح الملتقى للزوار التسجيل من خلال الرابط المخصص.