شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 70 دولة.. المملكة تستضيف ملتقى الصحة العالمي أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.