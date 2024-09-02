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امطار غزيرة ورياح شديدة على جدة

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حذيفة القرشي- جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تتعرض محافظة جدة حالياً لأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة، وذلك في ظل تحذيرات أطلقها المركز الوطني للأرصاد اليوم من حالة جوية غير مستقرة تشمل منطقة مكة المكرمة، وتتركز تأثيراتها بشكل خاص على محافظة جدة.
ويتوقع أن تتسبب هذه الحالة الجوية في شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاع ملحوظ في الأمواج، بالإضافة إلى احتمالية تساقط البرد وجريان السيول.
و حث المركز الوطني للأرصاد الجميع على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن هذه الحالة الجوية ستستمر، بمشيئة الله، حتى الساعة الثانية من صباح غد الثلاثاء.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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