شكرا لمتابعة خبر عن تفاعلا مع صدى.. السعودية للكهرباء: استنفرنا كافة الجهود لإعادة الخدمة لسكان أضم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء إعادة الخدمة الكهربائية بمحافظة أضم وذلك بعد انقطاعها بسبب أعطال حدثت جراء العواصف والأمطار التي شهدتها المحافظة.

وذكرت الشركة السعودية للكهرباء أن العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة التي مرت بها محافظة أضم والقرى المجاورة تسببت في أعطال في الشبكة الكهربائية المغذية للمحافظة وتم إعادة الخدمة لكافة المتأثرين خلال وقت قصير، وتبقت بعض التفريعات المحدودة ومنها قرية كساب حيث تم رصد عدة أعطال مركبة في الشبكة.

وأضافت الشركة أنه كان هناك بعض الصعوبات تعيق تحرك الفرق الميدانية، وتم استنفار كافة الجهود وإصلاح ومعالجة الأعطال وإعادة الخدمة لكافة المشتركين.

وقدمت الشركة اعتذارها لمشتركيها ممن تأثروا بالانقطاعات مؤكدة إلتزامها التام بتحسين خدماتها والتواصل المستمر مع المشتركين لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.

وأكدت الشركة حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، داعية مشتركيها للاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء “ALKAHRABA”.

وكانت “صدى” قد رصدت أمس معاناة أهالي قرى كساب التابعة لمحافظة أضم أمس من انقطاع الكهرباء منذ الخامسة عصراً، بسبب الأمطار التي هطلت على المحافظة ، وقضوا الأهالي ليلتهم بين الحر والظلام الدامس وهجمات البعوض.

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