شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة على الحرم المكي وأكف الطائفين تتضرع بالدعوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هطلت أمطار غزيرة على الحرم المكي مساء اليوم الاثنين، فيما تضرع الطائفون بالدعوات لله عز وجل.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران، وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.