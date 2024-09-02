شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة عن تعليق الدراسة حضوريًّا ليوم غد الثلاثاء؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأضافت عبر منصة إكس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ ‏تقرر تحويل الدراسة لتكون عن بُعد، عبر منصة مدرستي غدًا الثلاثاء 30/ 02/ 1446هـ في مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها؛ الجموم، بحرة، الكامل، لجميع المدارس الصباحية والمسائية والتعليم المستمر.