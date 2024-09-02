شكرا لقرائتكم فيرجن أتلانتيك البريطانية تطلق أولى رحلاتها الجوية من لندن إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت شركة فيرجن أتلانتيك، اليوم الاثنين، أنها ستطلق أولى رحلاتها على الإطلاق إلى الرياض، في مارس 2025 في محاولة للاستفادة من النمو المزدهر في المملكة العربية السعودية.

رحلات طيران من لندن للرياض

ستعمل الخدمة الجديدة المباشرة من مطار هيثرو بلندن إلى الرياض يوميًّا على متن طائرة إيرباص A330neo مع 32 جناحًا في الدرجة العليا و46 مقعدًا مميزًا و184 مقعدًا اقتصاديًّا.

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يرى المحللون في المقام الأول أن قرار إطلاق الرحلات الجوية إلى الرياض جاء استجابة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أصبحت وجهات المملكة الأكثر أمانًا واستقرارًا من بين مناطق الشرق الأوسط، بحسب تقرير موقع paddleyourownkanoo.com.

الاستفادة من تطورات السوق السعودي

تأمل فيرجن أتلانتيك الاستفادة من السوق السعودية المحلية، خاصة خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى ذلك، تستهدف فيرجن أتلانتيك أن تظل الخدمة مربحة خلال أشهر الشتاء حيث تستثمر المملكة مليارات الدولارات في تحويل اقتصادها لجذب السياحة الفاخرة.

كما ستنقل ثلاثين طنًّا من سعة الشحن اليومية الفواكه والخضراوات الطازجة والمستحضرات الصيدلانية إلى الرياض.

الرياض وجهة ناجحة لشركات الطيران

وتسعى فيرجن أتلانتيك، في هذه المرحلة توسيع وجهاتها المستقبلية بالشرق الأوسط وإفريقيا عبر إضافة مسارات جديدة، ومن المؤكد أن فيرجن أتلانتيك قادرة على جعل الرياض وجهة جديدة ناجحة.

تتمتع الخطوط الجوية البريطانية بحضور راسخ في المملكة العربية السعودية وتحظى بشعبية بين المواطنين، الذين يرغبون في السفر مع شركة طيران غربية. وتفتخر الشركة أيضًا بشبكة واسعة النطاق للرحلات القصيرة تساعد في ربط الركاب الذين سافروا عبر أوروبا.

موعد إطلاق الرحلات

وباعتبارها شركة جديدة، تخطط فيرجن أتلانتيك لإطلاق رحلاتها في عام 2025. ومن الجيد جدًّا أن نقول: إن السوق السعودية من المتوقع أن تنمو في السنوات القادمة، ولكن يبدو بالتأكيد أنه سيكون هناك وفرة في الطاقة الاستيعابية على هذا الطريق العام المقبل.