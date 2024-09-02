شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورياح شديدة على جدة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

الدمام - شريف احمد - تتعرض محافظة جدة حالياً لأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة، وذلك في ظل تحذيرات أطلقها المركز الوطني للأرصاد اليوم من حالة جوية غير مستقرة، تشمل منطقة مكة المكرمة، وتتركز تأثيراتها بشكل خاص على محافظة جدة.ويتوقع أن تتسبب هذه الحالة الجوية في شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاع ملحوظ في الأمواج، بالإضافة إلى احتمالية تساقط البرد وجريان السيول.وحث المركز الوطني للأرصاد الجميع على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة.وأشار إلى أن هذه الحالة الجوية ستستمر، بمشيئة الله، حتى الساعة الثانية من صباح غد الثلاثاء.