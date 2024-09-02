شكرا لقرائتكم خبر عن على 250 ألف متر مربع.. تدشين معرض محطة البذور والتقاوي في عيسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير م. أحمد بن محمد آل مجثل المعرض الخاص بمحطة البذور والتقاوي بأبها، بحضور عدد من مسؤولي الفرع ومنسوبي هيئة تطوير منطقة عسير.

وضم المعرض مخططًا عامًا لمشاتل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تزيد مساحتها على 250 ألف متر مربع، ومعرضًا لأهم المحاصيل الزراعية بالمنطقة، والتي انتُخبت عبر عدة تجارب حقلية للمحاصيل الأصيلة والأساسية، ما سيسهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي.

كما يحتوي المعرض على معرض مصغر لأهم أدوات الميكنة الزراعية الحديثة.

الأصول الوراثية النباتية

وفي ختام جولته في المعرض، أكد مدير عام الفرع أهمية مثل هذه الأعمال في حفظ الأصول الوراثية النباتية بالمنطقة، وتعريف المزارعين بأحدث التقنيات والابتكارات في مجال الزراعة وحفظ البذور.

وأضاف: أعد الخبراء الزراعيين تجارب لعدد كبير من أصناف الثروة النباتية في منطقة عسير تجاوزت 164 تجربة زراعية، وجرى استخلاص عدد من المحاصيل ذات الميز النسبية بمنطقة عسير، منها 18 نوعًا من القمح في المنطقة، و4 أصناف من الشعير، و13 صنفًا من الدخن.



وتابع: هنالك تجربة قائمة لاستزراع السمسم، ويوجد كذلك 155 شجرة من أشجار الفاكهة التي تمثل أصولًا نباتية قائمة، يُكثر منها والمحافظة عليها.

أفضل الأصول النباتية

وأشار آل مجثل إلى استمرار التجارب في المحطة لانتخاب أفضل الأصول النباتية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية بالتعاون الدائم مع مركز البذور والتقاوي التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإسهام الفعال من مزارعي منطقة عسير، الذين يملكون أصولًا وراثية نباتية مميزة.

وسيكون المعرض دائمًا، وستتاح زيارته في أثناء أوقات الدوام الرسمي.