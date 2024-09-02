إنقاذ 8 أشخاص من عرض البحر

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة مقيمًا من الجنسية اليمنية و7 مواطنين، وتم تقديم المساعدة لهم، إثر تعطل واسطتهم البحرية في عرض البحر.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية، ومتابعة حالة الطقس، وتوخي الحذر في أثناء التقلبات المناخية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين «911» في منطقتي مكة المكرمة والشرقية و«994» ببقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.