إنقاذ 8 أشخاص من عرض البحر

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية، ومتابعة حالة الطقس، وتوخي الحذر في أثناء التقلبات المناخية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين «911» في منطقتي مكة المكرمة والشرقية و«994» ببقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
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