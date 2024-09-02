75 ألف مستفيد من حافلات القصيم

يُعد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة من أهم مشاريع النقل العام الرائدة والنوعية في المنطقة، حيث خدم المشروع أكثر من 75 ألف راكب منذ تدشينه في يوليو 2024، مما يعكس مدى تلبية المشروع لاحتياجات سكان المنطقة وتعزيز جودة النقل العام.

ويغطي المشروع شبكة خطوط شاملة تمتد عبر مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، تشمل 210 محطات، بما في ذلك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، وجامعة القصيم، ومحطة القطار «سار».

وفي خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين تم إضافة مسار حافلات القصيم في خرائط قوقل ماب، مما يسمح للمستخدمين تتبع المسارات المعتمدة، حيث يتم تشغيل الحافلات عبر 12 مسارًا باستخدام 73 حافلة حديثة، بمعدل 1320 رحلة يوميًا، مما يعزز من فعالية النقل العام، ويوفر تجربة مريحة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.