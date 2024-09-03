شكرا لقرائتكم 4 تنبيهات لسلامة المعتمرين وقت هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة وقت هطول الأمطار؛ وذلك بعد هطولها على المسجد الحرام.

السلامة في العمرة

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر منصة إكس: إن السلامة في العمرة تحت المطر، تقتضي تجنب أماكن الازدحام، وتفادي التدافع والاحتكاك بالآخرين، واستخدام السلالم والممرات بحذر، واتباع توجيهات أفراد الأمن.

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يأتي بعد هطول أمطار على المسجد الحرام، عقب تنبيه المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة تشمل أضم، بني يزيد، جذم، ميسان، يلملم، وتصحبها رياح وتساقط برد وجريان سيول وصواعق رعدية.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران، وحائل، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.