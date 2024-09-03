شكرا لقرائتكم كم عدد السيارات المؤثرة على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي امتلاك المستقل لسيارتين أو أكثر وامتلاك الأسرة لأكثر من ثلاث سيارات.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:

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1. الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط هنا

2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد عبر منصة أبشر

3. الانتقال إلى خدمات الضمان الاجتماعي.

4. اختر خدمة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.

5. في حال صدرك لك الأهلية سيتم صرف الدعم في موعده المجدول سلفًا.

6. في حال كانت النتيجة غير مؤهل يمكنك تقديم الاعتراض على عدم الأهلية.