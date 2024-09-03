1042 استفسارا و2800 تقييم لجرائم غسل الأموال

الأوقاف المجهولة
ضمن خطتها للحصر والكشف عن الأوقاف المجهولة، أنشأت الهيئة مشروعا متخصصا عبر إعداد آليات للتعرف على الأوقاف المجهولة بطرق جديدة، بالإضافة للإبلاغ. وتتضمن تلك الآليات الكتابة لوزارة العدل بإحاطة الهيئة بكل ما يصل إليها عن أوقاف مجهولة، مما أسهم في جمع أكثر من 120 ألف بيان عن الأوقاف واردة من وزارتي العدل والطاقة وشركة المياه، وغيرها من الجهات الحكومية.
جهات معتمدة
أطلقت الهيئة العامة للأوقاف خدمة تسجيل بيانات النظار والراغبين في أعمال النظارة، لبناء قاعدة بيانات وفقا لما تضمنته لائحة تنظيم أعمال النظارة، حيث تهدف عملية التسجيل إلى تأهيل النظار، ومن بعدها تصدر لهم التراخيص، حيث تم إصدار الموافقة على تسجيل أكثر من 91 ناظر وقف. كما نفذت الهيئة حملة توعوية حول لائحة تنظيم أعمال النظارة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تؤهل النظار عبر مركز الريادة الوقفي بالتعاون مع جهات التدريب المعتمدة. وقد عززت الهيئة بيئة العمل في قطاع الأوقاف، ونجحت في بدء العمل، والوصول لمرحلة متقدمة في بناء نظام «CHECK»، لتوفير بيئة عمل متكاملة يسهل استخدامها في عمليات الإشراف والرقابة ومكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعمل الوقفي، وتقديم التقارير الدقيقة باحترافية وشفافية.
بلاغات وشكاوى معالجة
ضد النظار ومن يتولى أعمال إدارة الأوقاف
731
الدراسات والاستشارات القضائية
201
مباشرة بلاغات عن أوقاف مجهولة
309
طلبات خدمة التداخل لمصلحة الوقف
56
المستفيدون المباشرون من مصارف الأوقاف
3160
إجمالي المنتجات الوقفية بمنصة «وقفي»
312
الإنفاق من مصارف الأوقاف
876 مليون ريال
المنصرف ضمن الأوامر الدائمة
81 مليون ريال
الإسهام في المنتجات الوقفية
850.000 ريال
متوسط قيمة المشروعات سنويا
23 مليون ريال
المشاريع
39
إسهام الشركاء والإسهام المجتمعي
2.8 مليار ريال
المستفيدون من المحفظة التنموية لخدمة ضيوف الرحمن
290 مليون مسلم حول العالم
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