1042 استفسارا و2800 تقييم لجرائم غسل الأموال

تلقت الهيئة العامة للأوقاف في 2023 نحو 1042 طلبا واستفسارا من جهات مختصة تتعلق بحالات اشتباه بجرائم غسل الأموال، وتمت معالجة 34.75% منها، وبلغ عدد حالات الإفصاح عن البيانات والقوائم المالية للأوقاف 1318 وقفا بـ64.90%، بينما سجلت عمليات معالجة طلبات تسجيل الأوقاف 4 عمليات بـ52%، في وقت سجل فيه تقييم مخاطر الأوقاف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2800 تقييم، وبلغ عدد الأوقاف الصادر لها رقم وطني موحد 5711 وقفا بـ53.4%، وسجل الفحص الرقابي على الأوقاف، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، 767 فحصا بـ107.80%.

الأوقاف المجهولة

ضمن خطتها للحصر والكشف عن الأوقاف المجهولة، أنشأت الهيئة مشروعا متخصصا عبر إعداد آليات للتعرف على الأوقاف المجهولة بطرق جديدة، بالإضافة للإبلاغ. وتتضمن تلك الآليات الكتابة لوزارة العدل بإحاطة الهيئة بكل ما يصل إليها عن أوقاف مجهولة، مما أسهم في جمع أكثر من 120 ألف بيان عن الأوقاف واردة من وزارتي العدل والطاقة وشركة المياه، وغيرها من الجهات الحكومية.

جهات معتمدة

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف خدمة تسجيل بيانات النظار والراغبين في أعمال النظارة، لبناء قاعدة بيانات وفقا لما تضمنته لائحة تنظيم أعمال النظارة، حيث تهدف عملية التسجيل إلى تأهيل النظار، ومن بعدها تصدر لهم التراخيص، حيث تم إصدار الموافقة على تسجيل أكثر من 91 ناظر وقف. كما نفذت الهيئة حملة توعوية حول لائحة تنظيم أعمال النظارة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تؤهل النظار عبر مركز الريادة الوقفي بالتعاون مع جهات التدريب المعتمدة. وقد عززت الهيئة بيئة العمل في قطاع الأوقاف، ونجحت في بدء العمل، والوصول لمرحلة متقدمة في بناء نظام «CHECK»، لتوفير بيئة عمل متكاملة يسهل استخدامها في عمليات الإشراف والرقابة ومكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعمل الوقفي، وتقديم التقارير الدقيقة باحترافية وشفافية.

بلاغات وشكاوى معالجة

ضد النظار ومن يتولى أعمال إدارة الأوقاف

731

الدراسات والاستشارات القضائية

201

مباشرة بلاغات عن أوقاف مجهولة

309

طلبات خدمة التداخل لمصلحة الوقف

56

المستفيدون المباشرون من مصارف الأوقاف

3160

إجمالي المنتجات الوقفية بمنصة «وقفي»

312

الإنفاق من مصارف الأوقاف

876 مليون ريال

المنصرف ضمن الأوامر الدائمة

81 مليون ريال

الإسهام في المنتجات الوقفية

850.000 ريال

متوسط قيمة المشروعات سنويا

23 مليون ريال

المشاريع

39

إسهام الشركاء والإسهام المجتمعي

2.8 مليار ريال

المستفيدون من المحفظة التنموية لخدمة ضيوف الرحمن

290 مليون مسلم حول العالم