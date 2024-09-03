إجراءات إلكترونية ميسرة لصرف النفقة

وقبل إنشاء الصندوق كان صرف النفقة مرتبطًا بالتزام المطالب بها، وقد يستغرق الأمر شهورًا في حال تعذر الاستقطاع، وبعد إنشائه إذا تعذر تحصيل النفقة من المطالب بها؛ يمكن تقديم طلب إلكتروني للصندوق، ويتم صرف النفقة خلال 5 أيام عمل، وذلك عند استيفاء الشروط.
وبلغ عدد المستفيدين من صندوق النفقة، نحو 29 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، من بينهم أكثر من 7300 مستفيد منذ بداية العام الجاري 2024. ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونيًا.
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