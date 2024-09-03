شكرا لمتابعة خبر عن بطول 8 سم .. استخراج “مسمار” من جمجمة مقيم بمستشفى ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى ينبع العام ، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من استخراج “مسمار” استقر في جمجمة مقيم بنجلاديشي الجنسية في العقد الثالث، خلال عمله بمسدس مسامير كهربائي.

وقال تجمع المدينة الصحي: إن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، وهو يعاني ألمًا بالرأس ونقصًا في درجة الوعي .

وأضاف : على الفور قُدمت الإسعافات الأولية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة أظهرت وجود المسمار داخل الجمجمة بطول 8 سم.

وقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي لاستخراج المسمار بعملية فتح للرأس، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، ونُقِل المريض للعناية المركزة لاستكمال الخطة العلاجية، حتى تحسنت حالته الصحية، وغادر المستشفى بصحة جيدة.

كما أكد تجمع المدينة المنورة الصحي، ضرورة ارتداء خوذة الحماية ووسائل السلامة خلال الأعمال المدنية والإنشائية وغيرها.