شكرا لقرائتكم لقطات لـ سحابة مكهربة غزيرة ذات نمط استوائي في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر حساب طقس العالم على منصة إكس، مقطع فيديو لسحابة مكهربة غزيرة ذات نمط استوائي في جدة مساء اليوم الاثنين.

أمطار جدة

وقال المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن أمطار جدة قد تستمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتسهيل أعمالها الميدانية.

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وتشهد مدينة جدة هطول أمطار على معظم الأحياء، وسط وجود لمعظم الأجهزة المختصة لمتابعة الحالة.