اخبار السعوديه

لقطات لـ سحابة مكهربة غزيرة ذات نمط استوائي في جدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم لقطات لـ سحابة مكهربة غزيرة ذات نمط استوائي في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر حساب طقس العالم على منصة إكس، مقطع فيديو لسحابة مكهربة غزيرة ذات نمط استوائي في جدة مساء اليوم الاثنين.

أمطار جدة

وقال المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن أمطار جدة قد تستمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتسهيل أعمالها الميدانية.

قد يهمّك أيضاً

الأسواق المؤقتة في جدة تؤمن الخضار والفواكه خلال شهر رمضان
رئيسا السودان والسنغال يصلان جدة لأداء العمرة 

وتشهد مدينة جدة هطول أمطار على معظم الأحياء، وسط وجود لمعظم الأجهزة المختصة لمتابعة الحالة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا