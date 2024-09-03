شكرا لقرائتكم المرور يغلق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المرور إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بمحافظة جدة في الاتجاهين، مؤقتًا، إثر تجمع لمياه الأمطار، بالتعاون مع الجهات المعنية.

أمطار جدة

وقال المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن أمطار جدة قد تستمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتسهيل أعمالها الميدانية.

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وتشهد مدينة جدة هطول أمطار على معظم الأحياء، وسط وجود لمعظم الأجهزة المختصة لمتابعة الحالة.