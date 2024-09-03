شكرا لقرائتكم 149 آلية للهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة لمواجهة الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى تزامنًا مع التحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

جاهزية تامة

وأكد مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بالتزامن مع الحالة المطرية الغزيرة بالمنطقة، مشيراً إلى أن الخدمة الاسعافية لم تتأثر بفضل الله بالحالة المطرية.

قد يهمّك أيضاً

وأشار بلجون إلى أن الهيئة رفعت الجاهزية في 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ بعدد 1,420 مقدم خدمة مجهزين على أتمّ الاستعداد، بالاضافة إلى توفير عدد الآليات ما يقارب 149 آلية ما بين سيارات إسعاف مجهزة وآليات الكوارث والأزمات الشوافات، إلى جانب الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، لا قدر الله، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

يُذكر أن الهيئة تتلقّى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم “997”، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.