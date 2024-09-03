شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء من أمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر والحناكية والمهد.

تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.