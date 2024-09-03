شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. رياح شديدة على هذه الأجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.ويصاحب الرياح تدني مستوى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.