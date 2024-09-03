شكرا لمتابعة خبر عن محام : الصك الشرعي بالولاية لا يمنح حق بيع العقارات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال عبدالرحمن البلوي، محامي ومستشار قانوني، إن من حق القاصر استعادة كافة أمواله من الولي عليه لأن القانون يكفل ذلك.

وأضاف أن الوكيل عليه تقديم طلب للتصرف في أموال القاصر إلى المحكمة، في حال تضرر القاصر من ذلك فعليه أن يثبت ذلك وحينها سيستعد أمواله وممتلكاته، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أنه لا يمكن التصرف في أموال القاصرين إلا بعد إصدار صك ولاية بالتصرف في الأموال والتعامل مع البنوك والعقارات، مؤكدا أنه في حال كان القاصر عقلا يجب على الوالي بتقديم بتقرير طبي من اللجنة الطبية إلى المحكمة بإثبات الولاية على القاصر عقلا ثم تقوم المحكمة بمخاطبة لجنة الخبراء المختصة للتأكد من صحة التقرير، وبعدها إصدار صك الولايةأما لشخص أو مجلس ولاية مكون من أقارب القاصر من أبناء وتصرفات

وأشار إلى أن الصك الشرعي بالولاية يعطيهم الحق في التصرف بالأموال بحد معين لكن لا تعطيهم الحق في بيع العقارات، وفي حال الرغبة في بيع العقار فيجب أن يتقدم الوالي بطلب أذن ببيع العقار مع توضيح السبب وفي حالإقتناع المحكمة بها يتم السماح للوالي ببيع العقار.