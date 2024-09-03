شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متوسطة على منطقتي الباحة وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.

وشملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاء من محافظات, وبلجرشي, والعقيق, وبني حسن, والقرى, والمراكز التابعة لها. أمطار منطقة تبوك كما هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك.

شملت المركز والمعظم والغمار وعش صنعاء ومطوقة وجبل العرفاء ومديسيس وضواحيها. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.