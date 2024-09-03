شكرا لقرائتكم خبر عن لمباشرة الحالة المطرية.. 1420 مقدم خدمة وأسطول إسعافي في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أحدث التجهيزات الطبية والتقنية

اتباع التعليمات

الدمام - شريف احمد - رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة جاهزيته القصوى تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة علي المنطقة، برفع الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة.وأكد مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة د. مصطفى بن جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية، مؤكدًا أن الخدمة الاسعافية لم تتأثر بالحالة المطرية .ورُفعت الجاهزية في 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة، بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ بعدد 1,420 مقدم خدمة مجهزين على أتمّ الاستعداد.فيما بلغ عدد الآليات ما يقارب 149 آلية، ما بين سيارات إسعاف مجهزة وآليات الكوارث والأزمات الشوافات، سند، هداج، باص طويق، إضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.وناشد هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية، للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة.وأكد أهمية القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتلقّى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم 997، وتطبيق "أسعفني" على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ.