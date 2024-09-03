منشأة صحية لخدمة المسنين في كل تجمع

فعلت وزارة الصحة مسارا خاصا لكبار السن في منشآت صحية، لتكون صديقة للمسنين، وتم تفعيل بعض المعايير التي تخدم تلك الفئة، على أن تعمل التجمعات الصحية في المناطق على تجهيز منشآة واحدة على الأقل بمواقف خاصة ومكتب استقبال، بالإضافة إلى بعض التجهيزات في الممرات والعيادات مزودة بعلامات تخدم كبار السن.

نقاط توقف

تشمل معايير المنشآت الصحية الصديقة لكبار السن معايير عدة، تتمثل في هيكلة المنشأة وتفاصيلها التي تتناسب مع خدمة كبار السن عند المراجعة، ودخول المستشفى، والخدمات الأخرى الملحقة به، من مواقف ونقاط توقف النقل العام، ومعيار توفير الرعاية الصحية الشاملة بوجود أولوية لكبار السن في النقل بأقسام الطوارئ، فضلا عن معيار تهيئة الكوادر العاملة في تلك المنشآت، من عاملين وممارسين صحيين، للتعامل مع كبار السن من أجل الوقاية من المضاعفات والإعاقات.

منظور وقائي

في المدينة المنورة يعمل التجمع الصحي على تفعيل مبادرة المستشفيات الصديقة لكبار السن من خلال 4 مدن ومستشفيات بالمنطقة، وهي: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية ومستشفى الملك فهد ومستشفى أحد ومستشفى ينبع العام بالمرحلة الأولى، في ظل الرؤية الإستراتيجية للمملكة التي تضع كبار السن في جوهر خدماتها الصحية والاجتماعية، مع ما تطلبه هذه المرحلة العمرية من رعاية واحتياجات، وتوفير بيئة صحية ملائمة تعزز الصحة الجسدية والذهنية للمستفيدين من المنظور الوقائي والعلاجي، حيث يشكل كبار السن بعمر 60 وأكبر أكثر من 5% من مجموع السكان بالمملكة، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد تدريجيا تماشيا مع جودة الحياة والرعاية الصحية المتقدمة، حيث تمثل هذه الفئة شريحة مهمة من المجتمع.

تقديم الرعاية

يوفر النظام الصحي في المملكة الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسّرة، وتتيح وزارة الصحة شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة، وتحدد بالتعاون مع مجالس المناطق الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقًا للوضع الجغرافي والسكاني، وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة. كما تقدم الوزارة الرعاية الصحية في مرافقها الطبية للمواطنين بشكل مجاني، وحسب برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي المواكب احتياجات القطاع.

معايير للمنشآت الصحية

- هيكلة المنشأة لخدمة كبار السن

- تهيئة المراجعة ودخول المستشفى

- توفير مواقف ونقاط للنقل العام

- توفير الرعاية الصحية الشاملة

- أولوية لكبار السن في أقسام الطوارئ

- تهيئة الكوادر العاملة في المنشآت

- توفير سبل الوقاية من المضاعفات والإعاقات