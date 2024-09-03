شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد " ينبّه من أمطار على جازان وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من هطول أمطار غزيرة إلى خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية و تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، و الداير، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبّه المركز من ارتفاع الموج، واحتمال تكوّن أعاصير قمعية قبالة شواطئ مدينة جيزان، وجزر فرسان، والدرب، وبيش، والأجزاء الساحلية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. طقس تبوك

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم من أمطار خفيفة، على المعظم، وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.‏