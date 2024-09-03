961 بلاغا يوميا عن أعراض جانبية للأدوية

وصفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الأعراض الجانبية المسجلة للأدوية خلال النصف الأول من عام 2024 بأنها طبيعية ومتوقعة، ومذكورة في النشرة الداخلية للدواء، ولا تؤثر في استخدام تلك الأدوية، وأشارت إلى أن أكثر 5 أدوية تم الإبلاغ عن آثارها الجانبية هي (الأميلوديبين، والأتورفاستاتين، والفوروسيميد، والميتفورمين، والإيزوميبرازول).

الغثيان والإسهال

تنوعت الأعراض الجانبية التي صاحبت تناول بعض مستخدمي تلك الأدوية؛ إذ جاء الصداع أولًا ضمن أعلى 5 أعراض تم الإبلاغ عنها، خلال الفترة المحددة بنسبة 5.65%، ثم الإمساك بنسبة 5.64%، فالغثيان بنسبة 4.54%، والإسهال بنسبة 3.8%، ثم آلام البطن بنسبة 3.24%.

قنوات الإبلاغ

كانت الغذاء والدواء، تلقت خلال النصف الأول من العام، أكثر من 173 ألف بلاغ يتعلق بالأعراض الجانبية للأدوية، بواقع 961 بلاغا يوميا، وذلك من خلال البلاغات الواردة إليها عن طريق قنوات الإبلاغ الرسمية من مختلف مناطق المملكة، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق سلامة استخدام الأدوية، وفي إطار سعيها المستمر إلى تحسين التواصل مع جميع فئات المجتمع، وتحقيق السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين كافة في المملكة.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي عرض جانبي قد يحدث بسبب استخدام أي من المستحضرات الدوائية، أو مستحضرات التجميل، وذلك عبر نظام «تيقظ»، أو الاتصال على الرقم الموحد 19999.

الأدوية الـ 5

01 الأميلوديبين

02 الأتورفاستاتين

03 الفوروسيميد

04 الميتفورمين

05 الإيزوميبرازول

أسئلة تلقتها الغذاء والدواء

* ما هي الأعراض الجانبية

الأعراض الجانبية هي تأثيرات غير مقصودة وغير مرغوب فيها، تحدث بعض الأحيان أثناء استخدامك للمستحضرات الصيدلانية (الأدوية، اللقاحات، المستحضرات العشبية أو المكملات الصحية) بجرعاتها الصحيحة.

* هل تحدث الأعراض الجانبية مباشرة بعد استخدام الدواء

كثير من الأشخاص يستخدمون الأدوية دون أن تسبب لهم أي أعراض جانبية؛ يعتمد حدوث الأعراض الجانبية على حالتك الصحية وطبيعة الدواء.