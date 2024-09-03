شكرا لقرائتكم خبر ناقلة البحري "أمجاد" – بلاغ عن نشاط جوي غير مبرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في رد على التقارير الصادرة والمتعلقة بحادثة تعرضت لها ناقلة النفط "أمجاد" (IMO: 9779800) التابعة لشركة البحري يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، في حوالي الساعة 06:27 بالتوقيت العالمي، نؤكد أن الناقلة "أمجاد" كانت تعبر شمالاً في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة أخرى كانت قد تعرضت لهجوم.

ونؤكد بشكل قاطع أن الناقلة "أمجاد" لم تكن مستهدفة ولم تتعرض لأي أضرار أو إصابات.

الناقلة تعمل بكامل طاقتها وتواصل رحلتها نحو وجهتها النهائية المخطط لها دون أي انقطاع.



وبادرت شركة البحري بإبلاغ كافة الجهات المعنية والمختصة بالحادثة التي تعرّضت لها الناقلة، ونؤكد أننا نراقب الأوضاع عن كثب ونحن على اتصال وثيق ومستمر مع أفراد الطاقم.