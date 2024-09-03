شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على نجران والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب وثار حبونا وخباش ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً. أمطار غزيرة على الباحة كما نبّه المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.