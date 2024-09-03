شكرا لقرائتكم خبر عن جوف بني هاجر.. 309 زيارة رقابية تكشف 49 إنذارًا ومخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبرز المخالفات

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية جوف بني هاجر 309 ما بين زيارة ميدانية وجولة، على المنشآت الغذائية والتجارية، والتي تأتي ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية.وأوضح رئيس البلدية المهندس خلف المطيري أن هذه الزيارات أسفرت عن تحرير 13 مخالفة و46 إنذارًا للمنشآت التي لم تلتزم بالاشتراطات البلدية والصحية.وشملت المخالفات عدم وجود شهادات صحية، وسوء النظافة، وعدم تركيب مصائد الحشرات، بالإضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية.ونوه إلى إن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية، على المنشآت التجارية والغذائية، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية والصحية، مبينا بأن البلدية تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.