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شكرا لقرائتكم خبر عن جوف بني هاجر.. 309 زيارة رقابية تكشف 49 إنذارًا ومخالفة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية جوف بني هاجر 309 ما بين زيارة ميدانية وجولة، على المنشآت الغذائية والتجارية، والتي تأتي ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية.
وأوضح رئيس البلدية المهندس خلف المطيري أن هذه الزيارات أسفرت عن تحرير 13 مخالفة و46 إنذارًا للمنشآت التي لم تلتزم بالاشتراطات البلدية والصحية.
ونوه إلى إن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية، على المنشآت التجارية والغذائية، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية والصحية، مبينا بأن البلدية تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.
وأوضح رئيس البلدية المهندس خلف المطيري أن هذه الزيارات أسفرت عن تحرير 13 مخالفة و46 إنذارًا للمنشآت التي لم تلتزم بالاشتراطات البلدية والصحية.
أبرز المخالفاتوشملت المخالفات عدم وجود شهادات صحية، وسوء النظافة، وعدم تركيب مصائد الحشرات، بالإضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية.
ونوه إلى إن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية، على المنشآت التجارية والغذائية، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية والصحية، مبينا بأن البلدية تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.