شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر من أمطار غزيرة وصواعق على مكة المكرمة حتى 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل



وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة، عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.