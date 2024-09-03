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إنذار أحمر من أمطار غزيرة وصواعق على مكة المكرمة حتى 11 مساءً

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة، عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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