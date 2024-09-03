شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | مجلس الوزراء: انضمام وزارة العدل إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء وتناول المجلس مضمون الاتصالين اللذين أجراهما سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وما اشتملا من تأكيده - حفظه الله - حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واستعرض المجلس نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل المتعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار.

