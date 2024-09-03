شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر الأكثر خطورة في بحر العرب ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد، خالد الزعاق، إلى أن بحر العرب يقع بين مدار السرطان وخط الاستواء ومدار الجدي، وهذه البقعة المائية من الكرة الأرضية تتعامد عليها الشمس صيفاً وشتاءً، ولهذا فإن تياراته المائية تنشط في موسم الربيع والخريف.

وأضاف، خلال برنامج تقويم، المذاع عبر قناة العربية: “نشاط التيارات المائية هذا معناه تكون الاعاصير، والتى تتشكل فى فترتين الفترة الأولى والشمس صاعدة إلى مدار السرطان من 21 أبريل إلى 21 يونيو”.

وتابع: “الفترة الثانية والشمس هابطة إلى مدار الجدي من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر وأخطرها الواقعة بين 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر، والعامة يسمونها ضربة الأحيمر، ويتجنبها البحارة”..

واردف: “اذا تكون الإعصار خارج تلك الفتاتين فإنه يجهض ولا يكمل والقرن الماضى لم يتكون اعصار خلال شهر أغسطس الا 3 مرات، فى عام 1944, عام 1964, وعام 1976″.

واختتم، أن آخر شهر أغسطس هو دخول موسم سهيل وهو موسم بداية الأمطار الموسمية والعامة يقولون ” إذا دخل سهيل لا تأمن السيل”.