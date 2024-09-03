شكرا لمتابعة خبر عن آل شيبان: مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على اعتماد مهني تعد مخالفة جسيمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش في هيئة المهندسين، المهندس صالح آل شيبان، أن مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على اعتماد مهني تعد مخالفة جسيمة تحيل مرتكبها إلى النيابة العامة.

وقال آل شيبان، في تصريحات تليفزيونية على قناة “الإخبارية”:” على المهندسين وكذلك الأخصائيين والفنيين بالحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.”

وأوضح أن الهيئة السعودية للمهندسين وفرت منصات إلكترونية للمواطن للتأكد من نظامية المنشأت أو الأشخاص المزاولين للعمل الهندسي.