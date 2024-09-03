شكرا لمتابعة خبر عن أمير المدينة المنورة يكرم مواطن أنقذ أشخاص عالقين بأحد السيول ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام سمو أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان، بتكريم المواطن فهد الحربي، لإنقاذه 4 أشخاص كانوا عالقين في أحد السيول جنوب غرب المدينة.

وقام سموه بمقابلة المواطن فهد الحربي واثني علي شجاعته ، أثناء قيامه بأنقاذ الأشخاص العالقين .

والجدير بالذكر أنه شهدت المدينة المنورة أمس السبت أمطاراً غزيرة وسيول ، داهمت حيًا سكنيًا في المدينة المنورة، وجرفت السيارات أمامها وغمرت الطرق والشوارع.