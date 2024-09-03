شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يقر نظام القياس والمعايرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على نظام القياس والمعايرة .

وكان المجلس وافق أيضاً خلال جلسته ، التي أقيمت بالرياض على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق .

كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة التوظيف والعمل في جمهورية كوريا للتعاون في مجال العمل والتوظيف، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية في مجالات العمل .