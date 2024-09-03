شكرا لمتابعة خبر عن المرور يكشف عن المخالفات التي يمكن تمديد مهلة سدادها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المرور السعودي عن خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة (75) من نظام المرور عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقاره .

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، أن الخدمة تمكنك من تمديد مهلة السداد للمخالفات المرورية الخاصة بالمستفيد .

وأشار إلى أن من شروط هذه الخدمة وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر، وأن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة «30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة»، وأن يتم تقديم طلب تمديد السداد خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة.

كما بين أن التمديد فقط للمخالفات المنصوص عليها في المادة «75» من نظام المرور، ولا يشمل المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 2024/4/18 .