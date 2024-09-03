شكرا لمتابعة خبر عن الأمطار تهدد بانهيار منزل مواطن من مكان عال في الدائر بني مالك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها بقعة المنقدر بجبل خاشر في محافظة الدائر بني مالك بجازان في سلسلة انهيارات صخرية تسببت إحداها في تضرر منزل أحد المواطنين الكائنة أعلى أحد الطرق العامة بالمحافظة.

وأوضح المواطن، أحمد بن حيان جبران الخالدي، خلال حديثه لـ”صدى” أن منزله مهدد بالسقوط بعد الانهيار الصخري الذي حدث بجوار منزله بسبب الأمطار الغزيرة، إذ أدى الانهيار الصخري في تصدعات وتشققات داخل المنزل.

ولفت إلى أنه قدم في 4/ 1 / 1444هـ طلب برقم 48 بشأن تشكيل لجنة لحماية منزله من الانهيارات الناتجة عن المشاريع السابقة للطريق، كما أن هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة يزيد من هذه الانهيارات مما تسبب في تصدعات في الحوش والمنزل، كما أوشك الحوش على السقوط بما يشكل خطرا كبيرا على المنزل وما به من أرواح.

وأضاف أنه جرى بالفعل تشكيل لجان من جميع الدوائر الحكومية بالدائر لبحث طلبه، وقررت اللجان وضع جسر حجري حول المنزل لحمايته، لكن الطلب لايزال في أمانة منطقة جازان، مناشدا أمانة المنطقة بسرعة اتخاذ الإجراء المناسب قبل حدوث خسائر في الممتلكات والأرواح لاسيما وأن المنطقة تشهد أمطار غزيرة.

ونوه بأنه يسكن في منزله من قبل أن يتم فتح طريف خاشر بموجب الصك رقم 183 ج 10 وتاريخ 6/ 3/ 1402هـ ولم يتأثر من قبل إلا بعد المشاريع الحالية التي نتج عنها تصدعات وتشققات بالغة أدت لهبوط مستوى الأسفلت والطريق المحامي لمنزله وأثناء هطول الأمطار ازدادت تلك التشققات والتصدعات مما أدى إلى تسرب المياه في تلك التشققات وتسببت في إلحاق الضرر بمنزله والحوش التابع له، مشددا على ضرورة إيجاد حل لحماية منزله خاصة وأنه أصبح عاجز عن العمل ومعاشه التعاقدي 2600 ريال، ولا يكفي سوا متطلباته الخاصة ولا يستطيع عمل حماية لمنزله.

يذكر أن الطرق الجبلية بالمحافظة ذاتها قد شهدت خلال الأيام الماضية انهيارات صخرية تسببت في عرقلة الحركة المرورية أمام المركبات التي سلكت الطرق الجبلية.

وطالب مواطنون من متخذي القرار بالمحافظة ومنطقة جازان النظر لهذا الخطر المحدق ووضع حلول جذرية غير التنظيف بعد الانهيار.

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