انعقاد سادس ورش العمل الحوارية لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر لعام 2024م

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري سادس ورش العمل الحوارية والأخيرة لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر لعام 2024 م بعنوان: "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن"، وذلك بحضور وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل مهند العيسى وممثلي الحكومة ورئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل الدكتور عبد الغني الصايغ وممثلي أصحاب العمل ورئيس اللجنة الوطنية العمالية المهندس ناصر الجريد وممثلي العمال. تناولت أجندة الورشة تسليط الضوء على عدد من المبادرات المعتمدة وفق محاور منتدى الحوار الاجتماعي المتعلقة بجوانب تطوير المهارات وتأهيل القوى العاملة وتحسين العلاقة التعاقدية ورفع الوعي بالحقوق والواجبات لدى أصحاب العمل والعمال. وتختتم الورشة السادسة سلسلة ورش العمل التحضيرية تمهيداً لانطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر، والذي تسعى الوزارة من خلاله لتعزيز الحوار البنّاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة وصياغة رؤية مشتركة لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

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