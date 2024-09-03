شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| معلمون صينيون لـ ”اليوم“: نستشعر شغف الطلاب السعوديين لتعلم الصينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عبر المعلمون والمعلمات الصينيون عن سعادتهم بانطلاق مهمتهم التعليمية في المملكة، وأبدوا إعجابهم الشديد بحماس الطلاب السعوديين لتعلم اللغة الصينية، مؤكدين أن هذا الشغف يلهمهم ويدفعهم لبذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق أهداف هذا المشروع الوطني الطموح.
ولم يتوقع المعلمون والمعلمات الصينيون هذا القدر من الحفاوة والشغف من طلابهم السعوديين الجدد. الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بانضمامهم إلى هذا المشروع الوطني الطموح، مؤكدين أن حماس الطلاب لتعلم اللغة الصينية فاق توقعاتهم.
وأشار المعلم الصيني ”لي بونج لي، إلى“ فخره واعتزازه بكونه جزءًا من هذه المبادرة، مشيرًا إلى حفاوة الاستقبال التي لقيها من الطلاب السعوديين.
مضيفا: “سعدتُ كثيرًا برؤية هذا الاهتمام الكبير من الطلاب بتعلم لغتنا، وأنا على ثقة بأن هذه الخطوة ستعزز أواصر العلاقة بين المملكة والصين وترسيخ العلاقات الثقافية بين البلدين".
عبر الطالب ”حمد السويدان“ عن سعادته بانطلاق هذا العام الدراسي الجديد الذي سيتيح له فرصة تعلم لغة جديدة، وقال: ”اللغة الصينية إضافة قيمة لنا، وهي تفتح لنا آفاقًا جديدة للتواصل مع العالم“. واختتم حديثه باللغة الصينية قائلًا: ”زايجي“ أي إلى اللقاء.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، الدكتور محمد الغامدي، أن المعلمين والمعلمات الصينيين استُقبلوا بحفاوة بالغة من قبل زملائهم وطلابهم.
وأضاف: "تعليم اللغة الصينية في مدارسنا يفتح آفاقًا جديدة للتواصل الثقافي، ويعزز من التنوع الثقافي وجسراً من التعاون والاطلاع على الثقافات المختلفة، كما يأتي ترجمة لجهود وزارة التعليم في تنمية قدرات الطلاب والطالبات باللغات العالمية لنيل العلوم والمعارف للوصول إلى طالب سعودي منافس عالمياً.
تجدر الإشارة إلى أن المعلمين والمعلمات الصينيين في المنطقة باشروا مهامهم في 11 مدرسة في الخبر، و10 مدارس في الدمام، و3 مدارس في الجبيل.
ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بمهارات لغوية وثقافية تمكنهم من التواصل بفعالية مع الناطقين بالصينية في مختلف المجالات.
يذكر أن المملكة أعلنت البدء في تدريس مقرر اللغة الصينية في صفوف الدراسة المتوسطة الأولى خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم عن المدارس التي ستقوم بتدريسها في 6 إدارات تعليمية بالسعودية، وقد وصل بالفعل مدرسون صينيون إلى السعودية.
ستقوم الصين بإيفاد 800 معلم لتدريس اللغة الصينية إلى السعودية، بعدما وقع البلدان العام الماضي اتفاقاً يهدف إلى تعزيز تعاونهما بشأن التعليم باللغة الصينية، وقد وصل منهم حتى الآن 175 معلماً صينياً.
وسيتم تدريس اللغة الصينية رسمياً في الرياض، ينبع، المنطقة الشرقية، جدة، جازان، تبوك، وبذلك تصبح اللغة الثالثة في مناهج التعليم السعودي، إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.
وجاء القرار تنفيذا لاتفاقية بين الصين والسعودية لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، حيث سيتم تدريس اللغة الصينية في السعودية، وتدريس اللغة العربية في الصين.
ولم يتوقع المعلمون والمعلمات الصينيون هذا القدر من الحفاوة والشغف من طلابهم السعوديين الجدد. الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بانضمامهم إلى هذا المشروع الوطني الطموح، مؤكدين أن حماس الطلاب لتعلم اللغة الصينية فاق توقعاتهم.
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مضيفا: “سعدتُ كثيرًا برؤية هذا الاهتمام الكبير من الطلاب بتعلم لغتنا، وأنا على ثقة بأن هذه الخطوة ستعزز أواصر العلاقة بين المملكة والصين وترسيخ العلاقات الثقافية بين البلدين".
فرصة للتعلم
عبر الطالب ”حمد السويدان“ عن سعادته بانطلاق هذا العام الدراسي الجديد الذي سيتيح له فرصة تعلم لغة جديدة، وقال: ”اللغة الصينية إضافة قيمة لنا، وهي تفتح لنا آفاقًا جديدة للتواصل مع العالم“. واختتم حديثه باللغة الصينية قائلًا: ”زايجي“ أي إلى اللقاء.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، الدكتور محمد الغامدي، أن المعلمين والمعلمات الصينيين استُقبلوا بحفاوة بالغة من قبل زملائهم وطلابهم.
وأضاف: "تعليم اللغة الصينية في مدارسنا يفتح آفاقًا جديدة للتواصل الثقافي، ويعزز من التنوع الثقافي وجسراً من التعاون والاطلاع على الثقافات المختلفة، كما يأتي ترجمة لجهود وزارة التعليم في تنمية قدرات الطلاب والطالبات باللغات العالمية لنيل العلوم والمعارف للوصول إلى طالب سعودي منافس عالمياً.
مهارات لغوية وثقافية
تجدر الإشارة إلى أن المعلمين والمعلمات الصينيين في المنطقة باشروا مهامهم في 11 مدرسة في الخبر، و10 مدارس في الدمام، و3 مدارس في الجبيل.
ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بمهارات لغوية وثقافية تمكنهم من التواصل بفعالية مع الناطقين بالصينية في مختلف المجالات.
يذكر أن المملكة أعلنت البدء في تدريس مقرر اللغة الصينية في صفوف الدراسة المتوسطة الأولى خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم عن المدارس التي ستقوم بتدريسها في 6 إدارات تعليمية بالسعودية، وقد وصل بالفعل مدرسون صينيون إلى السعودية.
800 معلم
ستقوم الصين بإيفاد 800 معلم لتدريس اللغة الصينية إلى السعودية، بعدما وقع البلدان العام الماضي اتفاقاً يهدف إلى تعزيز تعاونهما بشأن التعليم باللغة الصينية، وقد وصل منهم حتى الآن 175 معلماً صينياً.
وسيتم تدريس اللغة الصينية رسمياً في الرياض، ينبع، المنطقة الشرقية، جدة، جازان، تبوك، وبذلك تصبح اللغة الثالثة في مناهج التعليم السعودي، إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.
وجاء القرار تنفيذا لاتفاقية بين الصين والسعودية لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، حيث سيتم تدريس اللغة الصينية في السعودية، وتدريس اللغة العربية في الصين.