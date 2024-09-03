مجلس الوزراء: انضمام وزارة العدل إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| معلمون صينيون لـ ”اليوم“: نستشعر شغف الطلاب السعوديين لتعلم الصينية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.