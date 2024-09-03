جامعة الملك سعود تتيح التقديم على 4 برامج دراسات عليا نوعية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي

أتاحت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود التقديم على 4 برامج دراسات عليا نوعية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1446هـ، هما برنامجان بنظام التعليم الاعتيادي (دكتوراه الفلسفة في القانون، والماجستير في الصحة العامة)، وبرنامج بنظام التعليم المستمر (ماجستير الآداب في العلوم السياسية)، وبرنامج تنفيذي (الماجستير التنفيذي في القانون الضريبي).

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، أن التقديم على هذه البرامج عن طريق بوابة القبول الالكتروني عبر الرابط يبدأ الثلاثاء القادم بتاريخ 14/3/1446هـ الموافق 17/9/2024م وحتى نهاية دوام يوم الأحد 26/3/1446هـ الموافق 29/9/2024م.

وأبان أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا قد تم تطويرها وفقاً لسياسات القبول الجديدة لجامعة الملك سعود المبنية على توجهات البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، وتحولها وفقاً لنظامها الأساس "مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح"؛ وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.