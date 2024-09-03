شكرا لمتابعة خبر عن جامعة جازان تُسجل 4 براءات نباتية لأصناف البن السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجَّلت جامعة جازان‬ 4 “براءات نباتية” جديدة لأصناف البن السعودي من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في إنجاز وطني جديد.

وتحدث المهندس الزراعى محمد موسى، عن أصناف البن الجديدة، فى لقاء مع قناة الاخبارية، قائلا: “البراءات مسجلة من جامعة جازان ل 4 أصناف جديدة ومتميزة من البن السعودي التي تم اكتشافها في 4 مواقع وناتجة عن طفرة طبيعية للبن، والأصناف المكتشفة والمسجلة هي: اهمها صنف JU 2030 أو ما نسميه بن الرؤية، وهي أكبر ثمرة بن على مستوى المملكة، ويعد من افضل واجود انواع البن على مستوى العالم، ووجدناه فى شجرة معمرة عمرها فوق ال 80 سنة، ومازالت فى قمة الانتاج”.

وتابع: “حجم 100 بذرة من صنف JU 2030 يساوى 20 جرام، في حين أن الاصناف المتواجدات السوق حجم 100 بذرة يساوى 16 جرام”.